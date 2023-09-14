«Готова влезть к нему в штаны»: Волочкова поделилась секретом красоты

Знаменитость освежила зону шеи, вызвав критику со стороны фанатов.

Балерина Анастасия Волочкова посетила косметолога, заодно поделившись секретом молодости. Она, по ее мнению, сохраняется лишь у тех, кто добр к миру.

Многие пользователи раскритиковали звезду за такие слова, ведь в них, по их мнению, отсутствует логика.

«Походу, секрет-то не работает», — написал один из злопыхателей.

Также знаменитость рассказала, что с помощью «уколов красоты» освежила зону шеи. На кадрах видно, как в кожу балерины ввели более 20 шприцов с «волшебными» сыворотками.

К слову, артистка настолько мило вела разговор с лечащим врачом, что подписчики решили, что между ними есть не только рабочие моменты.

«Она готова влезть к нему в штаны…»;

«А зачем руку доктору целовать?»;

«Обязательно пытаться висеть на нем?» — возмущены подписчики звезды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова разрыдалась на последнем концерте.