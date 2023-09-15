Женщину-пекаря обвинили в съемке порно с четырехлетней дочкой: детали громкого дела

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 3 048 0

Женщину-пекаря обвинили в съемке порно с четырехлетней дочкой

Женщину-пекаря обвинили в съемке порно с четырехлетней дочкой: детали громкого дела

Фото: www.globallookpress.com / Corinna Kley

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По данным источников, все происходило в Кировской области. Неужели о страшном никто не знал?

Женщину-пекаря из Кировской области обвинили в съемке порно с четырехлетней дочкой, сообщает Mash. Жутким делом уже заинтересовались стражи правопорядка.

По данным Mash, речь идет о молодой 32-летней женщине, которая могла организовать порностудию прямо в своей собственной квартире. Сообщается, что утром леди трудилась на заводе, а вечером, что называется, развлекалась, как могла. Предположительно, она продавала интимные ролики, записанные вместе с дочкой извращенцам-иностранцам.

По поводу вскрывшихся слухов ведутся разбирательства. Детали дела уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело мужчины с отрезанной головой нашли в парке на севере Москвы.

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