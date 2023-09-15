В Берлине из-за выступления Анны Нетребко начались протесты

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 36 0

Около здания оперы дежурят десятки полицейских фургонов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Берлине на фоне выступления российской оперной певицы Анна Нетребко начались протестные акции, 5-tv.ru делятся кадрами с места событий.

Около здания оперного театра дежурят десятки полицейских фургонов. Сотрудники правоохранительных органов взяли культурное место «в кольцо», не пуская протестующих. Но проукраинские активисты не сдаются — они установили колонку под окнами оперы, надеясь заглушить голос певицы.

Билеты на концерт уже все раскуплены. Ожидается, что Нетребко сыграет главную женскую роль в опере «Макбет».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему концерт Нетребко и Эйвазова на Тайване отменили.

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