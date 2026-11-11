Не смог? Почему Бари Алибасов не пришел на прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Бари Алибасов не смог приехать на прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Солисты группы «На-На» рассказали 5-tv.ru, почему заслуженный артист России Бари Алибасов не присутствовал на церемонии прощания с народной артисткой РСФСР, актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин отметили, что Алибасов слишком слаб, чтобы лично присутствовать на церемонии прощания. По их словам, продюсер тяжело пережил известие о смерти бывшей супруги и находится в подавленном состоянии. Он также хотел сохранить в памяти образ актрисы живой.

Несмотря на отсутствие на церемонии, Алибасов направил венок с надписью «Лидуше, прекрасной части моей жизни».

Ранее он также записал видеообращение, в котором назвал Федосееву-Шукшину близким и родным человеком, подарившим ему любовь и заботу.

Прощание с актрисой прошло в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Проститься с ней пришли родственники, друзья и коллеги, в том числе Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина и Людмила Зайцева.

Среди присутствующих были дочери артистки Мария и Ольга. Старшая дочь Анастасия на церемонию не приехала. По словам Ольги, причиной стали возможные сложности с прохождением пограничного контроля из-за украинского гражданства сестры.

Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со вторым мужем, актером, писателем и режиссером Василием Шукшиным. Венки в память об актрисе также направили президент России Владимир Путин, телеведущий Андрей Малахов и коллектив «Русская песня».

Лидия Федосеева-Шукшина умерла в ноябре на 89-м году жизни. По словам ее дочери Марии Шукшиной, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В последние годы актриса перенесла инсульт и инфаркт, а незадолго до кончины ее госпитализировали из-за проблем с сердцем и дыханием.

Брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова был заключен в ноябре 2018 года и завершился в сентябре 2021-го. При этом их отношения начались задолго до свадьбы, еще в 1990-х годах.

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