Концерт Нетребко и Эйвазова на Тайване отменили из-за «повышенной озабоченности»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 124

Концерт российских оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова на Тайване отменили

Концерт Нетребко и Эйвазова на Тайване отменили из-за «повышенной озабоченности»

Фото: www.globallookpress.com / Jörg Carstensen

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Организаторы выступления российской оперных певцов забеспокоились об общественной реакции. Стоит отметить, артистка публично осудила СВО, а не поддержала.

Российская оперная певица Анна Нетребко не примет участие в запланированном на 5 мая концерте на острове Тайвань. Об отмене выступления сообщила пресс-служба Национального симфонического оркестра Тайваня на официальном сайте. Руководство учреждения, согласно тексту, обсудило грядущее шоу с международными компаньонами, стороны взвесили риски и приняли решение отказаться от ночного концерта.

Подчеркивается, что представление решено отменить на фоне «повышенной озабоченности» со стороны «общественного мнения». Организаторы принесли зрителям извинения за неудобства и предложили вернуть уже приобретенные билеты в первые две недели марта. Вместе с шоу 5 числа, добавили в пресс-службе, отменились еще две серии связанных с ним мероприятий.

Речь идет, в том числе, о выступлении Нетребко в дуэте с супругом Юсифом Эйвазовым, а также вокальном мастер-классе оперного певца, которые были запланированы на 3 марта. Также предусмотрительно отменена 30-минутная встреча с артистами после упомянутых мероприятий.

Анна Нетребко публично осудила политику России в свете спецоперации по защите Донбасса. В первые дни после начала военных действий исполнительница предпочитала не высказываться на политические темы, но позже зарубежный менеджмент потребовал заявления. Имеющая гражданство Австрии, недвижимость за границей и контракты с крупнейшими мировыми залами Нетребко послушалась.

Позже артистка заявляла, что не хочет портить отношения с публикой, российскими и западными поклонниками и при необходимости постарается усидеть и на двух, и на трех стульях, лишь бы не выбирать сторону конфликта. Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Нетребко нахамила фанату и всем россиянам в его лице за напоминание о ее происхождении. Более того, усидеть на трех стульях никак не вышло — певицу также внесли в санкционный список Украины.

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