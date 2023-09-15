Игорь Краснов рассказал о возврате нелегально купленных акций предприятий РФ

Прокуратура добилась возвращения незаконно купленных Западом акций российских компаний. Об этом сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на прошедшем в Баку 33-м заседании Координационного Совета Генеральных Прокуроров (КСГП) государств — участников СНГ.

«К настоящему времени мы добились возврата из чужого, незаконного владения, акций целого ряда предприятий, приобретенных с нарушениями закона, в том числе резидентами иностранных государств через западные офшоры», — отметил генпрокурор.

Общая стоимость 70 тысяч исков по данной проблеме может быть сопоставима с бюджетом крупного российского региона. По словам Краснова, эффективной мерой по защите госсобственности стал контроль прокуратурой расходов чиновников, а также повышение уровня образования прокуроров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что генпрокурор РФ Краснов провел переговоры с коллегами из СНГ.