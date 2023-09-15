СКА потерпел четвертое поражение подряд

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 7 0

Игра с московским «Динамо», по мнению комментаторов, стала одной из самых напряженных в турнире.

СКА потерпел четвертое поражение подряд

Фото: Instagram* / Александр Гальперин

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Петербургский Спортивный Клуб Армии (СКА) уступил московскому «Динамо» в одном из самых напряженных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с игры.

Таким образом, СКА потерпел четвертое поражение подряд, второе из них — у себя дома. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу москвичей. Несмотря на проигрыш, счет открыл форвард питерских армейцев Арсений Грицюк в первом периоде на начальных минутах матча.

Следующий матч СКА состоится дома с «Сибирью», он ожидается 17 сентября в 17:00.

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