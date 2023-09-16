Хью Джекман развелся с супругой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 71 0

Свою избранницу актер встретил в начале карьеры, ему было 26 лет, а ей, уже состоявшейся звезде, 39. Пара вырастила двоих детей.

Хью Джекман развелся с супругой Деборрой-Ли Фернесс после 27 лет брака

Фото: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine

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Австралийские и американские актеры Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс сделали официальное заявление о расставании. После 27 лет брака звезды, считавшиеся одной из самых крепких пар Голливуда, приняли решение развестись. Артисты вырастили двоих детей, построили блистательную карьеру, а теперь, по собственным словам, решили двигаться дальше — каждый в своем направлении. Подробности и истинные причины внезапного разрыва знаменитости решили не открывать общественности.

«Нам повезло прожить почти три десятилетия вместе как муж и жена в прекрасном, любящем браке. Наш путь теперь меняется, и мы решили расстаться, чтобы продолжить свой индивидуальный рост… Семья была и всегда будет нашим главным приоритетом. Мы приступаем к этой следующей главе с благодарностью, любовью и добротой», — цитирует заявление пары издание People.

У пары 23-летний сын Оскар и 18-летняя дочь Ава, наследники являются приемными. Родить сама Фернесс не смогла, после ряда неудачных попыток забеременеть было принято решение об усыновлении. Актеры пообещали с уважением друг к другу продолжать заботиться о детях. И попросили журналистов и поклонников уважать их частную жизнь и не задавать более вопросов о расставании. Они подчеркнули, что более никаких деталей обсуждать с прессой не намерены.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс познакомились на съемках в 1998 году. Ей было 39, ему 26. Она уже была звездой, он только начинал карьеру. Несмотря на разницу в возрасте и сопутствующие слухи, союз оказался действительно крепким, основанным на чувствах, а не на желании молодого актера сократить свой путь к славе.

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