Ушел из жизни создатель симфонии «Новый сад»

Российскому композитору было 78 лет.

В возрасте 78 лет умер российский композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР Олег Галахов. Об этом сообщает Союз композиторов РФ.

«15 сентября 2023 года ушел из жизни Олег Борисович Галахов — композитор, председатель Союза московских композиторов, председатель оргкомитета международного фестиваля современной музыки „Московская осень“, заслуженный деятель искусств РСФСР», — опубликовано на сайте.

Олег Галахов был известен тем, что создал симфонию «Новый сад». Среди его сочинений также разнообразная музыка для детей, кантаты и оратории.

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