Новые украинские угрозы: чем Владимир Зеленский шантажирует страны ЕС

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 25 0

Зеленский пообещал ответить соседним странам, нарушающим правила ЕС

Новые украинские угрозы: чем Владимир Зеленский шантажирует страны ЕС

Фото: Reuters / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

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Президент Украины пришел в ярость от решения Польши, Словакии и Венгрии игнорировать постановление Еврокомиссии по зерну.

Лидер Украины Владимир Зеленский пообещал дать ответ Польше, Венгрии и Словакии, которые рискнули нарушить правила Евросоюза (ЕС). С таким заявлением президент выступил в своем личном Telegram-канале. Также он выразил большую благодарность Еврокомиссии (ЕК) за то, что она не стала продлевать запрет на ввоз украинского зерна.

«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи во время войны Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — пригрозил Зеленский.

Украинский политик также созвонился с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, они вместе обсудили вопросы поставки украинского зерна на рынок Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что три страны с полуночи продлевают запрет на ввоз украинских злаков.

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