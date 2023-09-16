«Выгорел дотла»: что происходит после пожара в центре Санкт-Петербурга

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 43 0

5-tv.ru показал кадры пожара в ресторане в Санкт-Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Огонь охватил здание с площадью 2000 квадратных метров.

В центре Санкт-Петербурга огонь охватил торговый центр с площадью 2000 квадратных метров. С места событий ведет репортаж корреспондент 5-tv.ru Марк Стакионис.

По словам очевидцев, возгорание произошло в ресторане, который был расположен на верхнем этаже. Сейчас он выгорел дотла. На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru показал видео начала пожара.

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