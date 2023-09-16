Пожар произошел во Фрунзенском районе города.

В центре Санкт-Петербурга огонь охватил ресторан. Кадрами с места событий делится 5-tv.ru.

Пожар произошел во Фрунзенском районе города - на пересечении улицы Бухарестской с проспектом Славы. По предварительной информации, заведение находится небольшом торговом центре. В данный момент пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Все обстоятельства уточняются.