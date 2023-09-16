В центре Санкт-Петербурга огонь охватил ресторан

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 479 0

В центре Санкт-Петербурга в ресторане случился пожар

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пожар произошел во Фрунзенском районе города.

В центре Санкт-Петербурга огонь охватил ресторан. Кадрами с места событий делится 5-tv.ru. 

Пожар произошел во Фрунзенском районе города - на пересечении улицы Бухарестской с проспектом Славы. По предварительной информации, заведение находится небольшом торговом центре. В данный момент пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. 

Все обстоятельства уточняются. 

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