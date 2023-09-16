«Зовут Арлекино»: в театре сообщили о внезапной смерти известного актера

Болезнь оказалась сильнее воли к жизни.

В Москве скоропостижно скончался актер фильма «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев. Болезнь унесла жизнь исполнителя ролей: ему было 63 года, сообщили в пресс-службе театра, в котором он работал, aif.ru.

Звезда фильма «Меня зовут Арлекино» последние годы работал в «Электротеатре Станиславский». О недомогании актер предпочитал не распространяться. Внезапная утрата стала настоящим ударом для всего коллектива культурного учреждения.

«Игорь останется в нашей памяти замечательно талантливым актером, человеком светлейшей души и подлинным романтиком с редким даром эмпатии», — говорится в некрологе.

На счету Кечаева десятки ролей в театре и кино. Среди наиболее ярких творческих картин в послужном списке артиста «Хочу тебе верить», «Срок давности», «Она, он и она» и другие. Кроме этого, он режиссировал такие фильмы и сериалы, как «След», «Товарищи полицейские», «Соседка» и многие другие. Отметился в качестве одного из героев ситкома «Саша+Маша».

Ранее 5-tv.ru писал о внезапной смерти дочери «ворошиловского стрелка», Михаила Ульянова. Елене Ульяновой было 64 года.