Секретное фото: какими изысками Шойгу угостил Ким Чен Ына на экскурсии

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 1 707 0

Шойгу и Ким Чен Ыну подали блюда из первого и второго.

Секретное фото: какими изысками Шойгу угостил Ким Чен Ына на экскурсии

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

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Лакомства эти приготовлены по высшему разряду!

Визит главы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына во Владивосток не ограничился только экскурсиями. Сергей Шойгу и капитан корабля «Маршал Шапошников» нашли, чем удивить восточного гостя. Сразу после экспресс-прогулки по палубе фрегата глава государства и министр обороны РФ отправились на завтрак.

Эксклюзивно для 5-tv.ru источник раскрыл меню политиков. В списке блюд, помимо фирменной дальневосточной ухи, оказался суп с вырезкой морского ягненка, приправленный горчицей и розмарином.

Меню Сергея Шойгу и Кин Чен Ына на встрече во Владивостоке отличается изысканностьюМеню Сергея Шойгу и Кин Чен Ына на встрече во Владивостоке отличается изысканностью. 5-tv.ru

В качестве горячего на выбор корейскому лидеру предложили палтус на груше под сливочно-трюфельным соусом и филе миньон в авторском соусе. Соотвеветствующее секретное фото меню появилось в Сети и тут же привлекло внимание аудитории.

Судя по всему, изыски от РФ пришлись Ким Чен Ыну по душе: уже после визита Ким Чен ЫН оставил сво отзыв в книге почетных гостей большого противолодочного корабля.

Ранее 5-tv.ru писал, чем лакомился Ким Чен Ын сразу после переговоров с Путиным.

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