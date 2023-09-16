Секретное фото: какими изысками Шойгу угостил Ким Чен Ына на экскурсии

Лакомства эти приготовлены по высшему разряду!

Визит главы Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына во Владивосток не ограничился только экскурсиями. Сергей Шойгу и капитан корабля «Маршал Шапошников» нашли, чем удивить восточного гостя. Сразу после экспресс-прогулки по палубе фрегата глава государства и министр обороны РФ отправились на завтрак.

Эксклюзивно для 5-tv.ru источник раскрыл меню политиков. В списке блюд, помимо фирменной дальневосточной ухи, оказался суп с вырезкой морского ягненка, приправленный горчицей и розмарином.

Меню Сергея Шойгу и Кин Чен Ына на встрече во Владивостоке отличается изысканностью. 5-tv.ru

В качестве горячего на выбор корейскому лидеру предложили палтус на груше под сливочно-трюфельным соусом и филе миньон в авторском соусе. Соотвеветствующее секретное фото меню появилось в Сети и тут же привлекло внимание аудитории.

Судя по всему, изыски от РФ пришлись Ким Чен Ыну по душе: уже после визита Ким Чен ЫН оставил сво отзыв в книге почетных гостей большого противолодочного корабля.

Ранее 5-tv.ru писал, чем лакомился Ким Чен Ын сразу после переговоров с Путиным.