Пельмени, уха и брусника: чем Путин угостил Ким Чен Ына после переговоров

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 146 0

Путину и Ким Чен Ыну был подан обед из семи блюд и два вида вина

Пельмени, уха и брусника: чем Путин угостил Ким Чен Ына после переговоров

Фото: kremlin.ru

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В сети появилось фото меню обеда лидеров двух стран.

В среду, 13 сентября, Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры, ради которых северокорейский лидер прибыл в Россию. После главы государств отправились на обед. Список блюд появился в сети.

В меню значится семь блюд, которые были поданы Путину и Ким Чен Ыну. В списке салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени из камчатского краба, уха из белого амура, осетрина с грибами и картофелем, а также антрекот из мраморной говядины с запеченным овощами, а также два вида вина. В качестве десерта лидерам стран были поданы щербет из облепихи и таежная брусника с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Деловая встреча состоялась на космодроме Восточный.

Ранее 5-tv.ru писал, что переговорный процесс в формате «с глазу на глаз» между президентом РФ Владимиром Путиным и его северокорейским коллегой Ким Чен Ыном завершился.

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