Польша запрещает въезд в страну на зарегистрированных в РФ авто с 17 сентября

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

Власти государства последовали «западной истерии» и расширили антироссийские санкции. Но кому от этого действительно будет хуже?

Польша запрещает въезд в страну на зарегистрированных в РФ авто с 17 сентября

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

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Польша запрещает въезд в страну на зарегистрированных в РФ авто с 17 сентября. Об этом сообщает местный портал Warszawa w Pigulce со ссылкой на слова представителей руководства польского МВД, национальной налоговой администрации и пограничной службы.

«Согласно заявлению главы министерства внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского, новый запрет вступит в силу в воскресенье в полночь», — подчеркивалось в сообщении.

Известно, что пока речь идет исключительно о запрете на въезд на легковых авто. Но что будет дальше — никто не знает. В Польше не исключают введения и других санкций.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские алмазы решили обложить санкциями.

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