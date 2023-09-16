В Киеве и Львове проходят митинги против растраты бюджетных средств

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

УНИАН: во Львове и Киеве прошли митинги против растраты бюджетных средств

В Киеве и Львове проходят митинги против растраты бюджетных средств

Фото: www.globallookpress.com / Eduard Kislinsky

Читайте нас в: Дзен Новости

Граждане требуют «прекратить отмывание денег на тендерах» и направить их на помощь ВСУ.

Жители Киева и Львова вышли на митинги против растраты бюджетных средств. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Отмечается, что граждане требовали «прекратить отмывание денег на тендерах» и направить их на помощь украинской армии.

Протестующие во Львове облили красной краской тротуар в знак протеста против действий мэра города Андрея Садового, который якобы держит бюджетные средства на своих счетах для получения процентов.

Также сообщается, что в столице Украины один из протестующих облил краской табличку на здании Киевской городской государственной администрации.

В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что содержание вооруженных сил обходится Украине в 55 миллиардов долларов или в два триллиона гривен в год — больше, чем доходная часть бюджета страны в мирное время. При этом в 2023 году почти 50% поступлений составили «инвестиции» зарубежных союзников Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась коррумпированностью министерства обороны Украины.

+12° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

19:39
Подоляк после скандала вновь повторил тезис о «слабом потенциале» КНР и Индии
19:27
Уехавший Фридман пожаловался на жизнь в Лондоне: «Ушли покой и стабильность»
19:12
Береги себя: от каких болезней страдают осенью
19:02
Имитировавшая оральный секс Костенко обвинила подписчиков в ханжестве
18:49
Запеченные кабачки с сырно-чесночным соусом — рецепт быстрого и вкусного блюда
18:37
Украинцы убили трех человек в результате атаки на Светлодарск

Сейчас читают

Не бойтесь ничего: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 сентября
Умирали в муках: тела трех младенцев обнаружили в подвале жилого дома
«Врачи-волшебники»: стало известно о состоянии Игоря Николаева
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России