Граждане требуют «прекратить отмывание денег на тендерах» и направить их на помощь ВСУ.

Жители Киева и Львова вышли на митинги против растраты бюджетных средств. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

Отмечается, что граждане требовали «прекратить отмывание денег на тендерах» и направить их на помощь украинской армии.

Протестующие во Львове облили красной краской тротуар в знак протеста против действий мэра города Андрея Садового, который якобы держит бюджетные средства на своих счетах для получения процентов.

Также сообщается, что в столице Украины один из протестующих облил краской табличку на здании Киевской городской государственной администрации.

В августе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что содержание вооруженных сил обходится Украине в 55 миллиардов долларов или в два триллиона гривен в год — больше, чем доходная часть бюджета страны в мирное время. При этом в 2023 году почти 50% поступлений составили «инвестиции» зарубежных союзников Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась коррумпированностью министерства обороны Украины.