Уехавший Фридман пожаловался на жизнь в Лондоне: «Ушли покой и стабильность»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Миллиардер Фридман в Лондоне чувствует себя униженным и незащищенным

Уехавший Фридман пожаловался на жизнь в Лондоне: «Ушли покой и стабильность»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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Бизнесмен назвал веденные против него западные санкции «политическим инструментом».

Миллиардер Михаил Фридман в интервью The Times признался в утрате ощущения спокойствия и стабильности, которое ранее испытывал в Великобритании.

Причиной стал обыск, который в лондонском доме Фридмана провело Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Миллиардер посетовал на то, что теперь всех приезжих богачей из России британцы считают преступниками.

По словам Фридмана, на протяжении долгих лет жизни в России его не оставляло чувство внутреннего напряжения и постоянной готовности к резкому изменению ситуации. В Лондоне же он, наоборот, всегда испытывал «приятное ощущение спокойствия и стабильности».

«К сожалению, это ощущение теперь утрачено», — констатировал миллиардер.

Введенные против него санкции Фридман назвал «политическим инструментом» и признал, что даже через суд вряд ли сможет добиться их отмены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США внесли в санкционный список бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Под ограничения также попали Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Российский союз промышленников и предпринимателей.

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