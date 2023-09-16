Уехавший Фридман пожаловался на жизнь в Лондоне: «Ушли покой и стабильность»

Миллиардер Фридман в Лондоне чувствует себя униженным и незащищенным
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Бизнесмен назвал веденные против него западные санкции «политическим инструментом».
Миллиардер Михаил Фридман в интервью The Times признался в утрате ощущения спокойствия и стабильности, которое ранее испытывал в Великобритании.
Причиной стал обыск, который в лондонском доме Фридмана провело Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA). Миллиардер посетовал на то, что теперь всех приезжих богачей из России британцы считают преступниками.
По словам Фридмана, на протяжении долгих лет жизни в России его не оставляло чувство внутреннего напряжения и постоянной готовности к резкому изменению ситуации. В Лондоне же он, наоборот, всегда испытывал «приятное ощущение спокойствия и стабильности».
«К сожалению, это ощущение теперь утрачено», — констатировал миллиардер.
Введенные против него санкции Фридман назвал «политическим инструментом» и признал, что даже через суд вряд ли сможет добиться их отмены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США внесли в санкционный список бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Под ограничения также попали Герман Хан, Алексей Кузьмичев и Российский союз промышленников и предпринимателей.
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