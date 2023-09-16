Мариуполь отметил 245 лет со дня основания города

Жители сердечно поздравили родной город с днем рождения и пожелали ему дальнейшего процветания.
Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru
В Мариуполе прошли празднования по случаю Дня города, которому в этом году исполнилось 245 лет. Мероприятие стало первым масштабным праздником для мариупольцев за последние полтора года, передает корреспондент «Известий» Сергей Прудников.
В городском парке имени Гурова для детей и взрослых организовали соревнования по стрельбе из лука, метанию копья, провели рыцарские турниры и спортивные состязания. На центральной сцене городской симфонический оркестр исполнил всем известные и любимые произведения из советских кинофильмов.
Мариупольцы сердечно поздравили родной город с днем рождения, пожелали ему дальнейшего процветания и порадовались возвращению мирной жизни.
На днях глава кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что Правительство РФ направит около миллиарда рублей на реконструкцию морского порта в Мариуполе. Премьер-министр отметил, что вблизи города расположена единственная в Азовском море глубоководная грузовая гавань, которая может служить для перевозки тысяч тонн грузов.
Ожидается, что в результате реконструкции увеличится пропускная способность порта Мариуполя, а вместе с этим возрастет устойчивость всего транспортного комплекса российского юга.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники Петербурга и его города-побратима Мариуполя получили к 1 сентября современные школы.
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