Киркоров сильно рисковал: какие пластические операции самые опасные для пациента

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 9 0

Хирург Алмазов: отрыв тромба — главный риск при пластической операции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Личный архив Ильи Алмазова; 5-tv.ru

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Некоторые осложнения просто невозможно предугадать.

Чем пластические операции опасны для пациента? Ответом на этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru поделился хирург Илья Алмазов.

Специалист заявил, что главная опасность — это потеря жизни. Все остальное — это осложнения, которые можно корректировать.

«Пластическая хирургия подвержена определенным рискам значительно меньшим, чем остальные. Так как пациенты приходят относительно здоровыми, и операции плановые. Тем не менее главный риск — тромбоэмболия легочной артерии. Это осложнение в ряде случаев предугадать невозможно. Мелкий тромб, который сидел глубоко в ногах, отрывается и закупоривает артерии легких. Человек не может дышать и умирает за считанные секунды», — рассказал пластический хирург.

Также эксперт предупредил, что наиболее часто это происходит во время длительных операций, которые продолжаются свыше шести часов. Также большую роль играют возраст пациента и хронические заболевания. Для снижения риска необходимо снижать длительность операций и проводить специальные профилактические мероприятия.

«Самыми опасными операциями, которые длительные и которые сопровождаются большей травмой, являются пластика живота, липосакция, бодилифтинг, когда человек после похудения убирает лишнюю кожу, и подтяжка лица. Когда пациенты идут на такие операции, они тщательно обследуются. Тогда хирурги вместе с анестезиологами рассчитывают риски и решают», — подчеркнул Алмазов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, как Филипп Киркоров решился на пластическую операцию. Певцу не понравилось, как он выглядел на фотографиях из отпуска.

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