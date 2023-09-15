Сепсис и марлевая салфетка: что еще нашли в ягодицах Вдовина после пластики

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 105 0

После операции ягодицы Вдовина начали воспаляться и гнить

Сепсис и марлевая салфетка: что еще нашли в ягодицах Вдовина после пластики

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бывший пациент Тимура Хайдарова вынул импланты и отнес их на экспертизу. Правду ли он говорит?

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин называет себя еще одной жертвой некачественной пластической хирургии Тимура Хайдарова. Мужчина делал у медийного врача операцию по увеличению ягодиц в 2017-м году, и с тех жалуется на боли и воспаления в этой части тела. Как рассказывает издание KP.RU, спустя годы он решился на извлечение имплантов и сдал их на экспертизу.

Александр Вдовин рассказал, что в ягодицах началось воспаление, а после появился сепсис и они стали по-настоящему гнить. Когда извлеченные импланты изучили специалисты, выяснилось, что у них нет маркировки, а причиной их разрыва стало механическое повреждение еще при проведении операции.

Также издание со ссылкой на оценку доктора медицинских наук Василия Белова пишет о том, что у Вдовина нашли двустороннее нарушение целостности имплантов, инфекцию в одном из них и даже инородное тело — марлевую салфетку. Из-за всех нарушений и началось нагноение и сепсис.

В ближайшее время Вдовин намерен обратиться суд, вооружившись результатами экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что прокуратура Москвы проверит работу звездного пластического хирурга Хайдарова.

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