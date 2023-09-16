В НАТО признали, что запросы Украины превышают возможности альянса

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 9 0

Глава комитета альянса пожаловался на то, что поставки тормозятся, а цены растут.

В НАТО признали, что запросы Украины превышают возможности альянса

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

Читайте нас в: Дзен Новости

Требования киевского режима по поставкам вооружения и припасов начали превышать возможности НАТО (Организации Североатлантического договора). Об этом сообщил глава военного комитета альянса Роб Бауэр на брифинге в Норвегии.

«Объемы военного оборудования и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромны. <…> Масштабы и объемы используемой продукции выходят за рамки наших производственных возможностей», — заявил он.

Он отметил, что помощь Киеву нужна и важна, но альянс не должен забывать об обеспечении собственной безопасности и обороны. В данный момент ситуация становится все напряженнее — промышленные мощности отстают, в то время как цены продолжают расти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в НАТО заявили о проведении крупнейших после холодной войны учений в 2024 году.

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
96.63
0.47 103.04
-0.19
Как завоевать этих трех мужчин: кого выбирают Тельцы, Львы и Водолеи

Последние новости

0:26
При обстреле Шебекино в Белгородской области ранен один человек
0:10
Мали, Нигер и Буркина-Фасо подписали хартию о создании военного союза
23:54
«Не могу выползти на сцену»: Екатерина Волкова тяжело отравилась арбузом
23:38
В НАТО признали, что запросы Украины превышают возможности альянса
23:22
Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
23:22
«Всех перебьют»: Зеленского обвинили в уничтожении трех поколений украинцев

Сейчас читают

Ушел из жизни самый знаменитый поэт-песенник России Николай Добронравов
Не ищите сложных путей: как бороться с мигренью
Береги себя: от каких болезней страдают осенью
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России