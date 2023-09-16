В НАТО заявили о проведении крупнейших после холодной войны учений в 2024 году

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 10 0

К маневрам планируется привлечь более 40 тысяч военнослужащих.

В НАТО заявили о проведении крупнейших после холодной войны учений в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Alex Soliday

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НАТО в 2024 году проведет крупнейшие со времен холодной войны учения. Об этом заявил глава военного комитета блока адмирал Роб Бауэр в ходе ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло.

«В 2024 году НАТО проведет крупнейшие учения после холодной войны — Steadfast Defender («Стойкий защитник»), — цитирует Бауэра ТАСС.

На днях о планах НАТО провести крупнейшие учения под названием Steadfast Defender сообщала Financial Times. По данным газеты, военные маневры с привлечением более 40 тысяч военнослужащих должны состояться весной следующего года на территории Германии, Польши и Прибалтики. В учениях может быть задействована Швеция, заявка которой на вступление в альянс еще не одобрена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армения начала совместные учения с миротворцами США Eagle Partner. В маневрах задействованы 85 американских и 175 армянских военных.

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