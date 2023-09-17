«Менее, чем за неделю»: сколько продержится США в случае войны

Почему такая большая страна проиграет любой масштабный конфликт?

В случае масштабной войны Соединенные Штаты Америки (США) могут остаться без помощи союзников и без нужного вооружения. Об этом рассказал журналист издания The Atlantic Кори Шэйк.

Он отметил, что при таком раскладе армия США лишится всех своих запасов всего за несколько недель.

«А по некоторым критически важным категориям — менее чем за неделю», — заявил Шейк.

Дело в том, подчеркивает публицист, что многочисленная накачка Украины оружием не могла не отразиться на запасах самой Америки. Журналист призвал власти укрепить связи с союзниками и увеличить финансовую поддержку в сфере обороны.

Ранее 5-tv.u сообщил, что в НАТО заявили о проведении крупнейших после холодной войны учений в 2024 году.