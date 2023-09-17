Пшеничное чудо: все подробности аварийной посадки самолета под Новосибирском

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СК РФ продолжает расследование аварийной посадки самолета под Новосибирском

Фото, видео: Кухмарь Кирилл / ТАСС; 5-tv.ru

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Пассажиры рейса определенно запомнят этот перелет на всю оставшуюся жизнь.

На неопределенное время в Новосибирской области у деревни Московка появился необычный экспонат — авиалайнер в пшеничном поле.

Самолет совершил аварийную посадку во вторник, не долетев примерно 180 километров до аэродрома. Ни экипаж, ни пассажиры, а их было 155 человек, не пострадали, даже сам лайнер фактически цел — так, немного грязью запачкан. Чудо, да и только.

Теоретически самолет — почистить, заправить выкидные трапы, вставить аварийные люки и на маршрут. Тем более, борт «счастливый». Но как перевести 40-метровую махину — загадка.

Когда четыре года назад точно такой же лайнер, той же самой авиакомпании сел в кукурузу, его пришлось распилить на месте. Параллели двух посадок конечно напрашиваются, но в кукурузу в Подмосковье садились от безысходности — стая птиц «остановила» оба двигателя, а в данном случае к пшенице под Московкой привела цепочка решений — отказались садиться в Омске, а до Новосибирска не хватило топлива.

«Кукурузным» пилотам на следующий день дали звезды Героев России. «Пшеничным чудотворцам» — пока нет. Следствие разбирается, что привело к такой нештатной ситуации. Но в любом случае — для 155 человек и всех их родных пилоты и бортпроводники — герои. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков рассказал о чуде и его причинах.

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