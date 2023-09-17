В Москве водитель внедорожника устроил ДТП с десятью машинами и скрылся

В Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с десятью машинами, а после скрылся с места происшествия. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на улице Липецкой. По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал.

Спустя несколько часов сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника в Московской области. Начата проверка по факту происшествия.

«Принятыми мерами нарушитель задержан на территории Московской области», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как водитель иномарки сбил двоих мужчин, стоявших на дороге после ДТП в Москве.