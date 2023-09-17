В Москве водитель внедорожника устроил ДТП с десятью машинами и скрылся

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 172 0

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать злоумышленника через несколько часов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве водитель внедорожника устроил массовое ДТП с десятью машинами, а после скрылся с места происшествия. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел на улице Липецкой. По предварительным данным, никто из людей серьезно не пострадал.

Спустя несколько часов сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника в Московской области. Начата проверка по факту происшествия.

«Принятыми мерами нарушитель задержан на территории Московской области», — сообщили в пресс-службе МВД.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как водитель иномарки сбил двоих мужчин, стоявших на дороге после ДТП в Москве.

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