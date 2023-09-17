МЧС: ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью дрона
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На месте происшествия случился пожар.
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Украинские боевики пытались атаковать Орловскую область, в результате атаки беспилотника горит нефтебаза. Об этом сообщили специально в беседе с 5-tv.ru в региональном МЧС.
На месте происшествия случился пожар, все обстоятельства выясняются.
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