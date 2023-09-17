МЧС: ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью дрона

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 3 0

На месте происшествия случился пожар.

МЧС: ВСУ пытались атаковать Орловскую область с помощью дрона

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Украинские боевики пытались атаковать Орловскую область, в результате атаки беспилотника горит нефтебаза. Об этом сообщили специально в беседе с 5-tv.ru в региональном МЧС.

На месте происшествия случился пожар, все обстоятельства выясняются.

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