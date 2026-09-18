Никакой тыквы: шесть необычных и вкусных рецептов блюд для уютной осени

София Бабина
София Бабина 17 0

Осенний оливье, морковная запеканка, пончики с грушей. Чем еще удивить гостей?

😋Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд -фото

Фото: 5-tv.ru

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Осень — время теплой и атмосферной еды, но почему-то в большинстве рецептов на первый план выходит тыква. И это совершенно не повод отказываться от сезонного меню.

5-tv.ru собрал рецепты, в которых нет ни кусочка тыквы, зато есть тепло, аромат и польза.

Морковная запеканка с курагой

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

В сезон свежих сочных овощей и фруктов стоит добавлять в рацион больше салатов и легких закусок, а также нежную выпечку без муки.

Во время приготовления этого десерта лучше не открывать духовку. От перепада температуры он может потерять свою пышность и осесть почти вдвое.

Ингредиенты:

  • Морковь — 1 килограмм;
  • Яйца — 4 штуки;
  • Сливки 10–20% — 200 миллилитров;
  • Курага — 100 граммов;
  • Молотые сухари — 4 столовые ложки;
  • Сливочное масло — 2 столовые ложки;
  • Сахар — 1 столовая ложка;
  • Кукурузный крахмал — 1 столовая ложка;
  • Соль — по вкусу.

Приготовление:

  1. Курагу залить теплой водой, оставить на час, затем обсушить и нарезать кусочками. Морковь нарезать небольшими кубиками, положить в сотейник вместе с курагой, добавить половину сливок и масло.
  2. Тушить морковь с курагой на слабом огне до мягкости, примерно 20 минут. Добавить сухари, измельчить с помощью погружного блендера.
  3. Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить со щепоткой соли в пышную пену. Не прекращая взбивать, постепенно всыпать крахмал. Желтки растереть с сахаром добела, добавить в морковную массу.
  4. Влить оставшиеся сливки, перемешать до однородности, затем очень аккуратно ввести взбитые белки. Перемешать, работая лопаткой снизу вверх.
  5. Разложить массу в смазанные маслом порционные формы и отправить в разогретую до 180 °С духовку. Запекать от 25 до 40 минут, в зависимости от размеров формы. Как только на поверхности появится румяная корочка, морковная запеканка готова.

Осенний оливье с йогуртовой заправкой

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Этот рецепт салата с сезонными овощами легче классического оливье. Вместо майонеза используется греческий йогурт с горчицей и лимонным соком, что значительно снижает калорийность без потери вкуса.

Ингредиенты:

  • Картошка — 2 штуки;
  • Морковка — 1 штука;
  • Кабачки молодые — 200 граммов;
  • Яблоко кислое — 1 штука;
  • Огурцы соленые — 2 штуки;
  • Горох зеленый в консервах — 150 граммов;
  • Лук зеленый — небольшой пучок;
  • Йогурт греческий — 150 граммов;
  • Горчица дижонская — 1 чайная ложка;
  • Сок лимона — 1 столовая ложка;
  • Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Картошку и морковку отварить, остудить, очистить и нарезать кубиками. Кабачки очистить, нарезать и отварить или запечь до мягкости. Яблоко и огурцы нарезать кубиками.
  2. Соединить все ингредиенты, добавить горошек и нарезанный зеленый лук.
  3. Для заправки смешать греческий йогурт с дижонской горчицей и лимонным соком, посолить и поперчить.
  4. Заправить салат, аккуратно перемешать и дать настояться 15 минут.

Сырный крем-суп

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Насыщенный, сливочный и очень сытный суп, который любят все. Отличная альтернатива тыквенному крем-супу.

Ингредиенты:

  • Картофель — 3 штуки;
  • Лук — 1 штука;
  • Морковь — 1 штука;
  • Плавленый или твердый сыр — 200 граммов;
  • Сливки 20% — 100 миллилитров;
  • Бульон — около 800 миллилитров;
  • Масло для обжарки;
  • Соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и морковь обжарить на масле до мягкости. Картофель нарезать кубиками.
  2. Сложить овощи в кастрюлю, залить бульоном и варить до мягкости картофеля.
  3. Добавить натертый сыр и размешать до полного растворения.
  4. Пробить суп блендером до гладкости, влить сливки, посолить, поперчить и прогреть.

Подавать с крутонами и свежей зеленью.

Осенняя паста с грибами и овощами

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

В сезон свежих лесных грибов эту пасту можно готовить с лисичками, белыми, подосиновиками или маслятами. В сочетании с осенними овощами и макаронами из твердых сортов пшеницы они составляют сытное и ароматное блюдо на скорую руку.

Кстати, перед подачей каждую порцию можно сдобрить ложкой зерненого творога в сливках.

Ингредиенты:

  • Паста — 400 граммов;
  • Грибы — 300 граммов;
  • Небольшой кабачок — 1 штука;
  • Красный лук — 2 штуки;
  • Крупный сладкий перец — 1 штука;
  • Мелкие помидоры черри — 200 граммов;
  • Свежий корень имбиря — 2 сантиметра;
  • Семена зиры — 1 чайная ложка;
  • Оливковое масло;
  • Соль;
  • Свежемолотый черный перец.

Приготовление:

  1. Имбирь измельчить. Сладкий перец и кабачок нарезать небольшими ломтиками, лук — перьями, грибы — средними ломтиками.
  2. В большой сковороде разогреть масло, положить грибы и обжарить на сильном огне, 10 минут. Шумовкой переложить на тарелку.
  3. Подлить в сковороду масло, положить лук, имбирь, сладкий перец, кабачок и целые черри. Обжарить на среднем огне, помешивая, 5 минут. Посолить, поперчить, приправить зирой. Добавить грибы, готовить еще минуту.
  4. В большом количестве кипящей воды отварить пасту согласно инструкции на упаковке. Влить в сковороду с овощами и грибами немного жидкости от варки пасты, готовить на сильном огне еще 2 минуты.
  5. Откинуть пасту на дуршлаг, добавить в сковороду, перемешать.

Пончики с грушей и соленой карамелью

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Осенью на дачах созревают мягкие и очень ароматные груши с тонкой кожицей. Для долгого хранения они не годятся, а вот для выпечки просто идеальны.

Вместо карамельного соуса для подачи можно взять сахарную пудру.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная — 240 граммов;
  • Груши — 300 граммов;
  • Яйца — 2 штуки;
  • Масло сливочное — 115 граммов;
  • Сахар — 100 граммов;
  • Молоко — 100 миллилитров;
  • Разрыхлитель теста — 2 чайные ложки;
  • Корица молотая;
  • Соль;
  • Масло растительное рафинированное.

Для подачи:

  • Соус карамельный;
  • Соль крупная морская.

Приготовление:

  1. Нарезать очищенные груши и холодное сливочное масло маленькими кубиками. В большой миске смешать просеянную муку с сахаром, солью, корицей и разрыхлителем.
  2. В чашу блендера положить сливочное масло, всыпать мучную смесь, измельчить в крошку. Взбить яйца с молоком, добавить приготовленную крошку, перемешать только до объединения компонентов.
  3. Добавить в тесто груши, перемешать лопаткой. В глубокой сковороде разогреть на среднем огне достаточное количество растительного масла. Зачерпнуть тесто столовой ложкой, положить во фритюр, обжарить до золотисто-коричневого цвета, периодически переворачивая пончик, 3–4 минуты.
  4. Жарить пончики, пока не закончится тесто. Шумовкой переложить их на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла.

При подаче полить карамельным соусом и посыпать крупной солью.

Тирамису с дыней

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Классический десерт итальянской кухни — тирамису — готовят из печенья савоярди и мягкого сыра маскарпоне высокой жирности. В результате получается воздушное, но очень калорийное пирожное. Чтобы сделать его немного легче, стоит вмешать в крем густой греческий йогурт.

Ингредиенты:

  • Дыня — 1 штука;
  • Йогурт греческий — 500 граммов;
  • Маскарпоне — 500 граммов;
  • Печенье савоярди — 300 граммов;
  • Мед — 120 граммов;
  • Виноградный сок — 60 миллилитров;
  • Мята свежая — 2 веточки.

Приготовление:

  1. Соединить в миске маскарпоне и греческий йогурт, добавить 80 граммов меда, взбить миксером.
  2. Для пропитки соединить виноградный сок с оставшимся медом, тщательно перемешать.
  3. Отложить 2–3 печенья, крупно раскрошить. Специальной ложкой-нуазеткой вырезать из мякоти дыни шарики. Оставшуюся мякоть нарезать небольшими кубиками.
  4. Шарики и кубики дыни разложить в 2 отдельные миски, полить небольшим количеством пропитки.
  5. На дно стеклянной формы размером 20 на 25 сантиметров положить половину печенья, полить пропиткой. Сверху распределить половину крема, разровнять лопаткой, добавить кубики дыни.
  6. Положить второй слой печенья, полить пропиткой, покрыть оставшимся кремом, украсить шариками дыни и крошками печенья.
  7. Отправить форму на 2 часа в холодильник.
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