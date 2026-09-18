Никакой тыквы: шесть необычных и вкусных рецептов блюд для уютной осени

Осень — время теплой и атмосферной еды, но почему-то в большинстве рецептов на первый план выходит тыква. И это совершенно не повод отказываться от сезонного меню.

5-tv.ru собрал рецепты, в которых нет ни кусочка тыквы, зато есть тепло, аромат и польза.

Морковная запеканка с курагой

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

В сезон свежих сочных овощей и фруктов стоит добавлять в рацион больше салатов и легких закусок, а также нежную выпечку без муки.

Во время приготовления этого десерта лучше не открывать духовку. От перепада температуры он может потерять свою пышность и осесть почти вдвое.

Ингредиенты:

Морковь — 1 килограмм;

Яйца — 4 штуки;

Сливки 10–20% — 200 миллилитров;

Курага — 100 граммов;

Молотые сухари — 4 столовые ложки;

Сливочное масло — 2 столовые ложки;

Сахар — 1 столовая ложка;

Кукурузный крахмал — 1 столовая ложка;

Соль — по вкусу.

Приготовление:

Курагу залить теплой водой, оставить на час, затем обсушить и нарезать кусочками. Морковь нарезать небольшими кубиками, положить в сотейник вместе с курагой, добавить половину сливок и масло. Тушить морковь с курагой на слабом огне до мягкости, примерно 20 минут. Добавить сухари, измельчить с помощью погружного блендера. Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить со щепоткой соли в пышную пену. Не прекращая взбивать, постепенно всыпать крахмал. Желтки растереть с сахаром добела, добавить в морковную массу. Влить оставшиеся сливки, перемешать до однородности, затем очень аккуратно ввести взбитые белки. Перемешать, работая лопаткой снизу вверх. Разложить массу в смазанные маслом порционные формы и отправить в разогретую до 180 °С духовку. Запекать от 25 до 40 минут, в зависимости от размеров формы. Как только на поверхности появится румяная корочка, морковная запеканка готова.

Осенний оливье с йогуртовой заправкой

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Этот рецепт салата с сезонными овощами легче классического оливье. Вместо майонеза используется греческий йогурт с горчицей и лимонным соком, что значительно снижает калорийность без потери вкуса.

Ингредиенты:

Картошка — 2 штуки;

Морковка — 1 штука;

Кабачки молодые — 200 граммов;

Яблоко кислое — 1 штука;

Огурцы соленые — 2 штуки;

Горох зеленый в консервах — 150 граммов;

Лук зеленый — небольшой пучок;

Йогурт греческий — 150 граммов;

Горчица дижонская — 1 чайная ложка;

Сок лимона — 1 столовая ложка;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Картошку и морковку отварить, остудить, очистить и нарезать кубиками. Кабачки очистить, нарезать и отварить или запечь до мягкости. Яблоко и огурцы нарезать кубиками. Соединить все ингредиенты, добавить горошек и нарезанный зеленый лук. Для заправки смешать греческий йогурт с дижонской горчицей и лимонным соком, посолить и поперчить. Заправить салат, аккуратно перемешать и дать настояться 15 минут.

Сырный крем-суп

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Насыщенный, сливочный и очень сытный суп, который любят все. Отличная альтернатива тыквенному крем-супу.

Ингредиенты:

Картофель — 3 штуки;

Лук — 1 штука;

Морковь — 1 штука;

Плавленый или твердый сыр — 200 граммов;

Сливки 20% — 100 миллилитров;

Бульон — около 800 миллилитров;

Масло для обжарки;

Соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

Лук и морковь обжарить на масле до мягкости. Картофель нарезать кубиками. Сложить овощи в кастрюлю, залить бульоном и варить до мягкости картофеля. Добавить натертый сыр и размешать до полного растворения. Пробить суп блендером до гладкости, влить сливки, посолить, поперчить и прогреть.

Подавать с крутонами и свежей зеленью.

Осенняя паста с грибами и овощами

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

В сезон свежих лесных грибов эту пасту можно готовить с лисичками, белыми, подосиновиками или маслятами. В сочетании с осенними овощами и макаронами из твердых сортов пшеницы они составляют сытное и ароматное блюдо на скорую руку.

Кстати, перед подачей каждую порцию можно сдобрить ложкой зерненого творога в сливках.

Ингредиенты:

Паста — 400 граммов;

Грибы — 300 граммов;

Небольшой кабачок — 1 штука;

Красный лук — 2 штуки;

Крупный сладкий перец — 1 штука;

Мелкие помидоры черри — 200 граммов;

Свежий корень имбиря — 2 сантиметра;

Семена зиры — 1 чайная ложка;

Оливковое масло;

Соль;

Свежемолотый черный перец.

Приготовление:

Имбирь измельчить. Сладкий перец и кабачок нарезать небольшими ломтиками, лук — перьями, грибы — средними ломтиками. В большой сковороде разогреть масло, положить грибы и обжарить на сильном огне, 10 минут. Шумовкой переложить на тарелку. Подлить в сковороду масло, положить лук, имбирь, сладкий перец, кабачок и целые черри. Обжарить на среднем огне, помешивая, 5 минут. Посолить, поперчить, приправить зирой. Добавить грибы, готовить еще минуту. В большом количестве кипящей воды отварить пасту согласно инструкции на упаковке. Влить в сковороду с овощами и грибами немного жидкости от варки пасты, готовить на сильном огне еще 2 минуты. Откинуть пасту на дуршлаг, добавить в сковороду, перемешать.

Пончики с грушей и соленой карамелью

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Осенью на дачах созревают мягкие и очень ароматные груши с тонкой кожицей. Для долгого хранения они не годятся, а вот для выпечки просто идеальны.

Вместо карамельного соуса для подачи можно взять сахарную пудру.

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 240 граммов;

Груши — 300 граммов;

Яйца — 2 штуки;

Масло сливочное — 115 граммов;

Сахар — 100 граммов;

Молоко — 100 миллилитров;

Разрыхлитель теста — 2 чайные ложки;

Корица молотая;

Соль;

Масло растительное рафинированное.

Для подачи:

Соус карамельный;

Соль крупная морская.

Приготовление:

Нарезать очищенные груши и холодное сливочное масло маленькими кубиками. В большой миске смешать просеянную муку с сахаром, солью, корицей и разрыхлителем. В чашу блендера положить сливочное масло, всыпать мучную смесь, измельчить в крошку. Взбить яйца с молоком, добавить приготовленную крошку, перемешать только до объединения компонентов. Добавить в тесто груши, перемешать лопаткой. В глубокой сковороде разогреть на среднем огне достаточное количество растительного масла. Зачерпнуть тесто столовой ложкой, положить во фритюр, обжарить до золотисто-коричневого цвета, периодически переворачивая пончик, 3–4 минуты. Жарить пончики, пока не закончится тесто. Шумовкой переложить их на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла.

При подаче полить карамельным соусом и посыпать крупной солью.

Тирамису с дыней

Что приготовить осенью без тыквы, простые рецепты блюд. Фото: 5-tv.ru

Классический десерт итальянской кухни — тирамису — готовят из печенья савоярди и мягкого сыра маскарпоне высокой жирности. В результате получается воздушное, но очень калорийное пирожное. Чтобы сделать его немного легче, стоит вмешать в крем густой греческий йогурт.

Ингредиенты:

Дыня — 1 штука;

Йогурт греческий — 500 граммов;

Маскарпоне — 500 граммов;

Печенье савоярди — 300 граммов;

Мед — 120 граммов;

Виноградный сок — 60 миллилитров;

Мята свежая — 2 веточки.

Приготовление: