Никакой тыквы: шесть необычных и вкусных рецептов блюд для уютной осени

Осенний оливье, морковная запеканка, пончики с грушей. Чем еще удивить гостей?
Фото: 5-tv.ru
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Осень — время теплой и атмосферной еды, но почему-то в большинстве рецептов на первый план выходит тыква. И это совершенно не повод отказываться от сезонного меню.
5-tv.ru собрал рецепты, в которых нет ни кусочка тыквы, зато есть тепло, аромат и польза.
Морковная запеканка с курагой
В сезон свежих сочных овощей и фруктов стоит добавлять в рацион больше салатов и легких закусок, а также нежную выпечку без муки.
Во время приготовления этого десерта лучше не открывать духовку. От перепада температуры он может потерять свою пышность и осесть почти вдвое.
Ингредиенты:
- Морковь — 1 килограмм;
- Яйца — 4 штуки;
- Сливки 10–20% — 200 миллилитров;
- Курага — 100 граммов;
- Молотые сухари — 4 столовые ложки;
- Сливочное масло — 2 столовые ложки;
- Сахар — 1 столовая ложка;
- Кукурузный крахмал — 1 столовая ложка;
- Соль — по вкусу.
Приготовление:
- Курагу залить теплой водой, оставить на час, затем обсушить и нарезать кусочками. Морковь нарезать небольшими кубиками, положить в сотейник вместе с курагой, добавить половину сливок и масло.
- Тушить морковь с курагой на слабом огне до мягкости, примерно 20 минут. Добавить сухари, измельчить с помощью погружного блендера.
- Яйца разделить на белки и желтки. Белки взбить со щепоткой соли в пышную пену. Не прекращая взбивать, постепенно всыпать крахмал. Желтки растереть с сахаром добела, добавить в морковную массу.
- Влить оставшиеся сливки, перемешать до однородности, затем очень аккуратно ввести взбитые белки. Перемешать, работая лопаткой снизу вверх.
- Разложить массу в смазанные маслом порционные формы и отправить в разогретую до 180 °С духовку. Запекать от 25 до 40 минут, в зависимости от размеров формы. Как только на поверхности появится румяная корочка, морковная запеканка готова.
Осенний оливье с йогуртовой заправкой
Этот рецепт салата с сезонными овощами легче классического оливье. Вместо майонеза используется греческий йогурт с горчицей и лимонным соком, что значительно снижает калорийность без потери вкуса.
Ингредиенты:
- Картошка — 2 штуки;
- Морковка — 1 штука;
- Кабачки молодые — 200 граммов;
- Яблоко кислое — 1 штука;
- Огурцы соленые — 2 штуки;
- Горох зеленый в консервах — 150 граммов;
- Лук зеленый — небольшой пучок;
- Йогурт греческий — 150 граммов;
- Горчица дижонская — 1 чайная ложка;
- Сок лимона — 1 столовая ложка;
- Соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Картошку и морковку отварить, остудить, очистить и нарезать кубиками. Кабачки очистить, нарезать и отварить или запечь до мягкости. Яблоко и огурцы нарезать кубиками.
- Соединить все ингредиенты, добавить горошек и нарезанный зеленый лук.
- Для заправки смешать греческий йогурт с дижонской горчицей и лимонным соком, посолить и поперчить.
- Заправить салат, аккуратно перемешать и дать настояться 15 минут.
Сырный крем-суп
Насыщенный, сливочный и очень сытный суп, который любят все. Отличная альтернатива тыквенному крем-супу.
Ингредиенты:
- Картофель — 3 штуки;
- Лук — 1 штука;
- Морковь — 1 штука;
- Плавленый или твердый сыр — 200 граммов;
- Сливки 20% — 100 миллилитров;
- Бульон — около 800 миллилитров;
- Масло для обжарки;
- Соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Лук и морковь обжарить на масле до мягкости. Картофель нарезать кубиками.
- Сложить овощи в кастрюлю, залить бульоном и варить до мягкости картофеля.
- Добавить натертый сыр и размешать до полного растворения.
- Пробить суп блендером до гладкости, влить сливки, посолить, поперчить и прогреть.
Подавать с крутонами и свежей зеленью.
Осенняя паста с грибами и овощами
В сезон свежих лесных грибов эту пасту можно готовить с лисичками, белыми, подосиновиками или маслятами. В сочетании с осенними овощами и макаронами из твердых сортов пшеницы они составляют сытное и ароматное блюдо на скорую руку.
Кстати, перед подачей каждую порцию можно сдобрить ложкой зерненого творога в сливках.
Ингредиенты:
- Паста — 400 граммов;
- Грибы — 300 граммов;
- Небольшой кабачок — 1 штука;
- Красный лук — 2 штуки;
- Крупный сладкий перец — 1 штука;
- Мелкие помидоры черри — 200 граммов;
- Свежий корень имбиря — 2 сантиметра;
- Семена зиры — 1 чайная ложка;
- Оливковое масло;
- Соль;
- Свежемолотый черный перец.
Приготовление:
- Имбирь измельчить. Сладкий перец и кабачок нарезать небольшими ломтиками, лук — перьями, грибы — средними ломтиками.
- В большой сковороде разогреть масло, положить грибы и обжарить на сильном огне, 10 минут. Шумовкой переложить на тарелку.
- Подлить в сковороду масло, положить лук, имбирь, сладкий перец, кабачок и целые черри. Обжарить на среднем огне, помешивая, 5 минут. Посолить, поперчить, приправить зирой. Добавить грибы, готовить еще минуту.
- В большом количестве кипящей воды отварить пасту согласно инструкции на упаковке. Влить в сковороду с овощами и грибами немного жидкости от варки пасты, готовить на сильном огне еще 2 минуты.
- Откинуть пасту на дуршлаг, добавить в сковороду, перемешать.
Пончики с грушей и соленой карамелью
Осенью на дачах созревают мягкие и очень ароматные груши с тонкой кожицей. Для долгого хранения они не годятся, а вот для выпечки просто идеальны.
Вместо карамельного соуса для подачи можно взять сахарную пудру.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная — 240 граммов;
- Груши — 300 граммов;
- Яйца — 2 штуки;
- Масло сливочное — 115 граммов;
- Сахар — 100 граммов;
- Молоко — 100 миллилитров;
- Разрыхлитель теста — 2 чайные ложки;
- Корица молотая;
- Соль;
- Масло растительное рафинированное.
Для подачи:
- Соус карамельный;
- Соль крупная морская.
Приготовление:
- Нарезать очищенные груши и холодное сливочное масло маленькими кубиками. В большой миске смешать просеянную муку с сахаром, солью, корицей и разрыхлителем.
- В чашу блендера положить сливочное масло, всыпать мучную смесь, измельчить в крошку. Взбить яйца с молоком, добавить приготовленную крошку, перемешать только до объединения компонентов.
- Добавить в тесто груши, перемешать лопаткой. В глубокой сковороде разогреть на среднем огне достаточное количество растительного масла. Зачерпнуть тесто столовой ложкой, положить во фритюр, обжарить до золотисто-коричневого цвета, периодически переворачивая пончик, 3–4 минуты.
- Жарить пончики, пока не закончится тесто. Шумовкой переложить их на бумажные полотенца, чтобы впитались излишки масла.
При подаче полить карамельным соусом и посыпать крупной солью.
Тирамису с дыней
Классический десерт итальянской кухни — тирамису — готовят из печенья савоярди и мягкого сыра маскарпоне высокой жирности. В результате получается воздушное, но очень калорийное пирожное. Чтобы сделать его немного легче, стоит вмешать в крем густой греческий йогурт.
Ингредиенты:
- Дыня — 1 штука;
- Йогурт греческий — 500 граммов;
- Маскарпоне — 500 граммов;
- Печенье савоярди — 300 граммов;
- Мед — 120 граммов;
- Виноградный сок — 60 миллилитров;
- Мята свежая — 2 веточки.
Приготовление:
- Соединить в миске маскарпоне и греческий йогурт, добавить 80 граммов меда, взбить миксером.
- Для пропитки соединить виноградный сок с оставшимся медом, тщательно перемешать.
- Отложить 2–3 печенья, крупно раскрошить. Специальной ложкой-нуазеткой вырезать из мякоти дыни шарики. Оставшуюся мякоть нарезать небольшими кубиками.
- Шарики и кубики дыни разложить в 2 отдельные миски, полить небольшим количеством пропитки.
- На дно стеклянной формы размером 20 на 25 сантиметров положить половину печенья, полить пропиткой. Сверху распределить половину крема, разровнять лопаткой, добавить кубики дыни.
- Положить второй слой печенья, полить пропиткой, покрыть оставшимся кремом, украсить шариками дыни и крошками печенья.
- Отправить форму на 2 часа в холодильник.
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