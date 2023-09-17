Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум во Владивостоке

Ким Чен Ын в рамках визита в Россию посетил Приморский океанариум во Владивостоке. Достопримечательность стала одной из главных в «туристическом» плане главы лидера КНДР.

Утром воскресенья Ким Чен Ын прибыл на остров Русский, где его встретил глава приморья Олег Кожемяко и глава межправкомиссии России и Северной Кореи, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов.

Специально для высокопоставленного гостя сотрудники подготовили шоу морских млекопитающих: белух, афалин и морского котика. «Гвоздем номера» стал морж Миша, ластами рассылающий зрителям поцелуи. Представление настолько впечатлило политика, что тот не скрывал улыбки. Уже после шоу корейского лидера провели по коридорам океанариума.

Визит Ким Чен Ына в Россию стал первым с 2019 года по официальному приглашению Владимира Путина. 13 сентября на космодроме Восточный у них прошли с участием делегаций и с глазу на глаз. 15 сентября лидер КНДР прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где посетил авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а 16 сентября ему показали усовершенствованные самолеты с боеголовками повышенной дальности.

Ранее 5-tv.ru писал о предварительных итогах деловых переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу и Км Чен Ына.