«Не звезда, а целая планета»: Садальский распереживался после смерти Добронравова

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 30 0

Артист Садальский сравнил талант Добронравова с планетой

«Не звезда, а целая планета»: Садальский распереживался после смерти Добронравова

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Тема:
Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Самый известный поэт-песенник скончался на 95-м году жизни после затяжной болезни.

Российский актер Станислав Садальский опубликовал пост с соболезнованиями после смерти поэта Николая Добронравова. Артист выразил искренние слова сочувствия и поддержки его супруге, композитору Александре Пахмутовой.

«Очень грустная новость — не стало поэта Николая Добронравова, мужа Александры Пахмутовой. Мои искренние слова сочувствия и поддержки Алечке, не знаю, как она теперь будет, ведь 67 лет вместе», — написал Садальский в своем блоге.

Он отметил, что все свои лучшие песни Пахмутова написала в соавторстве с мужем. Их невероятный творческий союз, по мнению актера, принес всем безмерное количество радости и тепла. Садальский также подчеркнул, что гордится многолетней дружбой с великой творческой семьей.

«Николай Добронравов — это не звезда, а целая планета, он всегда был только нашим — настоящим, земным и бесконечным, как космос. Таким и останется», — заключил актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист РФ Николай Басков оставил прощальное послание после смерти Добронравова.

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