«Впервые так»: как Пахмутова проводит первый день рождения после смерти Добронравова

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 731 0

Пахмутова не будет отмечать день рождения из-за смерти Добронравова

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; Булдаков Олег / ТАСС; 5-tv.ru

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Народной артистке СССР исполняется 94 года. Будет ли она праздновать без любимого супруга?

Александра Пахмутова впервые встречает свой день рождения без любимого мужа Николая Добронравова. Певец и близкий друг семьи Юлиан Васин рассказал 5-tv.ru, что отмечать свой праздник артистка не будет.

«Мы с ней сегодня разговаривали, я ее поздравил. Она сегодня не празднует день рождения, потому что она находится в скорби, у нее умер Николай Николаевич, поэтому впервые так случилось, что в этом году она решила не праздновать, как это обычно было», — поделился исполнитель.

Пахмутова, по его словам, прекрасно себя чувствует и держится молодцом. Сегодня ей исполняется 94 года, и, конечно, она не осталась без внимания близких друзей.

Добронравов скончался 16 сентября в возрасте 94-х лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.

Пахмутова постепенно привыкает к жизни без любимого мужа, с которым прожила в браке 67 лет. Депрессии у Александры Николаевны нет, однако ее состояние довольно угнетенное. Каждый день Пахмутова вспоминает светлые моменты, связанные с супругом, и регулярно получает поддержку от близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Пахмутовой после смерти Добронравова.

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