«Впервые так»: как Пахмутова проводит первый день рождения после смерти Добронравова
Пахмутова не будет отмечать день рождения из-за смерти Добронравова
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze; Булдаков Олег / ТАСС; 5-tv.ru
Народной артистке СССР исполняется 94 года. Будет ли она праздновать без любимого супруга?
Александра Пахмутова впервые встречает свой день рождения без любимого мужа Николая Добронравова. Певец и близкий друг семьи Юлиан Васин рассказал 5-tv.ru, что отмечать свой праздник артистка не будет.
«Мы с ней сегодня разговаривали, я ее поздравил. Она сегодня не празднует день рождения, потому что она находится в скорби, у нее умер Николай Николаевич, поэтому впервые так случилось, что в этом году она решила не праздновать, как это обычно было», — поделился исполнитель.
Пахмутова, по его словам, прекрасно себя чувствует и держится молодцом. Сегодня ей исполняется 94 года, и, конечно, она не осталась без внимания близких друзей.
Добронравов скончался 16 сентября в возрасте 94-х лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.
Пахмутова постепенно привыкает к жизни без любимого мужа, с которым прожила в браке 67 лет. Депрессии у Александры Николаевны нет, однако ее состояние довольно угнетенное. Каждый день Пахмутова вспоминает светлые моменты, связанные с супругом, и регулярно получает поддержку от близких.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Пахмутовой после смерти Добронравова.
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