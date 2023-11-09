«Впервые так»: как Пахмутова проводит первый день рождения после смерти Добронравова

Народной артистке СССР исполняется 94 года. Будет ли она праздновать без любимого супруга?

Александра Пахмутова впервые встречает свой день рождения без любимого мужа Николая Добронравова. Певец и близкий друг семьи Юлиан Васин рассказал 5-tv.ru, что отмечать свой праздник артистка не будет.

«Мы с ней сегодня разговаривали, я ее поздравил. Она сегодня не празднует день рождения, потому что она находится в скорби, у нее умер Николай Николаевич, поэтому впервые так случилось, что в этом году она решила не праздновать, как это обычно было», — поделился исполнитель.

Пахмутова, по его словам, прекрасно себя чувствует и держится молодцом. Сегодня ей исполняется 94 года, и, конечно, она не осталась без внимания близких друзей.

Добронравов скончался 16 сентября в возрасте 94-х лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.

Пахмутова постепенно привыкает к жизни без любимого мужа, с которым прожила в браке 67 лет. Депрессии у Александры Николаевны нет, однако ее состояние довольно угнетенное. Каждый день Пахмутова вспоминает светлые моменты, связанные с супругом, и регулярно получает поддержку от близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит с Пахмутовой после смерти Добронравова.