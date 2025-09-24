Опустела без тебя земля: как Пахмутова продолжает жить и творить за двоих

Прошло два года со смерти поэта-песенника Николая Добронравова — верного супруга и соавтора музыкальных композиций народной артистки СССР Александры Пахмутовой.

В свое время их пара научила весь Советский Союз «сердцем не стареть», но подавать пример поколению уже современной России композитору приходится без поддержки мужа.

И все же Добронравов не оставил Пахмутову — память о нем дарит ей силы продолжать творить. В 2025 году композитору улыбнулась удача — она обнаружила неопубликованные тексты мужа, на которые теперь напишет музыку.

Удача — награда за смелость

Самолыго Юрий/ТАСС

Наследие поэта-песенника Николая Добронравова — это такие душевные и наполненные теплом песни, как «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Надежда» и «Как молоды мы были». Александра Пахмутова написала музыку на большую часть его текстов. Вместе супруги работали, пока смерть Добронравова не разлучила их.

Последние два года Пахмутова продолжает общее дело одна. Наедине с собой погружается в классическую музыку — Чайковского, Шостаковича, Моцарта и Шопена, слушает и советскую песню.

Уход соратника и любимого мужа лишь на время заставил композитора оставить начатую совместно деятельность. Покидать творчество Пахмутова не стала, пусть написание мелодий и дается сложнее.

«Сейчас я нахожу вдохновение в воспоминаниях, музыке и поддержке близких и зрителей», — поделилась Пахмутова в интервью «Известиям».

Себя она считает обыкновенным человеком, главная задача которого — не переставать работать.

«Самое главное — честно трудиться! Моя жизнь была тесно связана с музыкой с раннего детства. Я благодарна родителям, они сделали все для того, чтобы я посвятила свою жизнь музыке», — рассказала Пахмутова.

С ростом темпа жизни изменились и мелодии. Непривычную для советской песни динамику пианистка принимает как данность: темп и ритм — это далеко не самое важное в композиции.

«Глубина музыки не всегда зависит от времени ее создания. Глубина — это результат искренности, эмоциональной насыщенности и мастерства композитора и исполнителя», — убеждена она.

Пожалуй, в этой простой истине и заключается секрет неугасающей популярности работ народной артистки СССР. Да и Добронравов, как оказалось, не оставил свою талантливую супругу на творческом пути.

Наградой за ее смелость продолжить их общее дело стали найденные композитором неопубликованные стихи.

Какими будут новые песни

© РИА Новости/ Юрий Сомов

Тексты Добронравова были написаны в разные периоды жизни.

«Среди них есть как короткие заметки, прообразы будущих стихотворений, так и законченные композиции, которые он не успел оформить окончательно», — уточнила композитор.

Издание неопубликованных произведений Пахмутова считает своей важной задачей. Через музыку она выражает супругу бессмертную благодарность за многие годы совместной работы, радости творчества и счастья совместного пути.

«Каждый концерт — это память о нем. В наших песнях и в нашей музыке звучат два наших голоса, выражены наши мысли, взгляды, понимание жизни. Мы ничего не приукрашивали и не выдумывали, просто жили. Говорили и писали о близких темах, о наших людях — о нашей великой России», — пояснила композитор.

Именно эти смыслы и заложены в неопубликованные стихи. Как и прошлые музыкальные шедевры, новые песни отразят мечты, любовь и надежду.

Как брак стал творческим дуэтом

© РИА Новости/ Владимир Родионов

За 67 лет совместной жизни супруги создали более 400 песен. Всю жизнь они вдохновляли друг друга.

«Мы прожили вместе много лет, создавая музыку и стихи — смотрели всегда в одном направлении. Николай Николаевич ушел от нас два года назад, оставив неизгладимый след в истории русской культуры. Его песни продолжают жить в сердцах людей, становятся частью нашего общего наследия», — вспомнила народная артистка.

Пахмутова и Добронравов познакомились в 1956-м в студии детского вещания на Всесоюзном радио. Ей было 27 лет, она только окончила аспирантуру и писала музыку к программам «Пионерская зорька» и «Внимание, на старт!».

Ему — 28, он тогда читал в студии стихи собственного сочинения. Композитора и поэта сблизила общая задача — редактор попросил их придумать детскую песню о лете.

В итоге на свет появилась новая композиция и новая ячейка общества — уже через три месяца пара расписалась.

Поженились тихо. Пахмутова надела скромный розовый костюм, сшитый мамой — пышное торжество не планировалось, не было денег.

В день свадьбы шел ливень — влюбленные сочли это хорошей приметой, которая обещает долгую и счастливую жизнь. Так и случилось.

Брак Пахмутовой и Добронравова не существовал без музыки, их любовный союз — синоним творческого дуэта. Песня сблизила их, стала общим делом, которым творцы занялись сразу же по возвращении из свадебного путешествия.

Так появились легендарные «Трус не играет в хоккей», «Орлята учатся летать», «Надежда» и другие композиции. Но «визитной карточкой» дуэта считают «Нежность» в исполнении Майи Кристалинской.

Не все композиции, написанные дуэтом, имели успех. Некоторые работы запрещали. Так, песня, посвященная ветеранам Первого Белорусского фронта, была запрещена из-за строк «Любимцем нашим был маршал Рокоссовский, и лично маршал Жуков повел нас на Берлин».

Пахмутовой сказали, что герой в СССР только один — Леонид Ильич Брежнев. Звонки «наверх» не помогли, песню так и не выпустили.

Музыку к композиции «И Ленин такой молодой» тоже не одобряли — говорили, что из-за барабанов композитор задала бешеный ритм. Песню «отложили на полку».

Пахмутовой предложили изменить музыку, она отказалась и настаивала на оригинальном варианте. В итоге песня вышла, но через полтора года после написания.

Наверное, именно это время и закалило композитора, подарило ей смелость не переставать заниматься любимым делом, чтобы ни случилось.

«Говорю откровенно: какими бы ни были изменения или веяния моды — настоящее искусство вечно. Россия всегда славилась талантливыми людьми. Возможно, прямо сейчас среди нас растет ребенок, который однажды удивит мир своим музыкальным талантом. Уверена в этом!» — сказала Пахмутова.