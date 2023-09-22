Александра Пахмутова хочет быть похоронена рядом с Николаем Добронравовым

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 62 0

Такое желание супруга покойного высказала во время похорон легендарного композитора

Александра Пахмутова хочет быть похоронена рядом с Николаем Добронравовым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Поэта-песенника Николая Добронравова похоронили 20 сентября на Новодевичьем кладбище. Супруга легендарного композитора Александра Пахмутова попросила оставить рядом место для нее. Об этом сообщает издание МК.

С поэтом-песенником Николаем Добронравовым Москва прощалась в минувшую среду. Родные и близкие тяжело переживают утрату гения. Жена композитора Александра Пахмутова, которая тоже является не менее знаменитым автором песен, объявила на церемонии, что хочет быть похоронена рядом с супругом.

«Рядом оставили место для меня? Я ведь моложе Коли всего на год. Поэтому мне тоже местечко понадобится. Мне много земли не надо, я не такая толстая. Всего маленький кусочек», — сказала Александра Николаевна.

В браке Пахмутова и Добронравов прожили 67 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Москва прощалась с Николаем Добронравовым.

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