Актер Станислав Любшин остается в больнице: какие прогнозы дают врачи?

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 22 0

Актер Станислав Любшин находится в отделении неврологии под наблюдением врачей

Актер Станислав Любшин остается в больнице: какие прогнозы дают врачи?

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

Читайте нас в: Дзен Новости

Врачи все еще наблюдают за состоянием артиста.

Состояние народного артиста РСФСР Станислава Любшина врачи оценивают как средней тяжести. Как сообщил источник 5-tv.ru, актер театра и кино находится в отделении неврологии под наблюдением врачей.

Ранее Станислава Любшина госпитализировали прямо из театра им. Чехова, где ему стало плохо. Актеру диагностировали транзитную ишемическую атаку.

Станислав Любшин вышел на связь после срочной госпитализации: все непросто?

Как ранее 5-tv.ru рассказал заместитель директора по связям с общественностью Московского Художественного театра имени Чехова Вадим Верник, причиной ухудшения здоровья стали скачки давления. Врачи для перестраховки оставили 90-летнего артиста под наблюдением.

Станислав Любшин — старейший актер МХТ им. Чехова. В культурном учреждении он соужит с 1981 года. Среди его ролей — разведчик Александр Белов в «Щит и меч», Иван в «Печки-лавочки», дядя Вова в «Кин-дза-дза!», граф Петр Толстой в «Царевиче Алексее» и еще десятки известных киновоплощений.

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
96.63
0.47 103.04
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:04
Пашинян назвал неуместными разговоры о смене внешнеполитического вектора Армении
13:48
Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине
13:34
ВС РФ нанесли удар по цехам Харьковского бронетанкового завода
13:28
«Это факт»: Лавров заявил, что США годами готовили Украину к конфликту с РФ
13:13
«Разминка»: Роман Костомаров выложил новое видео и ошеломил всех
13:02
Актер Станислав Любшин остается в больнице: какие прогнозы дают врачи?

Сейчас читают

Белый дом изменил слова Байдена, чтобы «не обидеть» ветеранов и африканцев
Киркоров сильно рисковал: какие пластические операции самые опасные для пациента
«Это не Элтон Джон поет?» — Александр Киреев о «Фабрике звезд» и возвращении на сцену
«Словно памятник надежде»: лучшие песни на стихи Николая Добронравова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России