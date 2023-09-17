Актер Станислав Любшин остается в больнице: какие прогнозы дают врачи?

Врачи все еще наблюдают за состоянием артиста.

Состояние народного артиста РСФСР Станислава Любшина врачи оценивают как средней тяжести. Как сообщил источник 5-tv.ru, актер театра и кино находится в отделении неврологии под наблюдением врачей.

Ранее Станислава Любшина госпитализировали прямо из театра им. Чехова, где ему стало плохо. Актеру диагностировали транзитную ишемическую атаку.

Станислав Любшин вышел на связь после срочной госпитализации: все непросто?

Как ранее 5-tv.ru рассказал заместитель директора по связям с общественностью Московского Художественного театра имени Чехова Вадим Верник, причиной ухудшения здоровья стали скачки давления. Врачи для перестраховки оставили 90-летнего артиста под наблюдением.

Станислав Любшин — старейший актер МХТ им. Чехова. В культурном учреждении он соужит с 1981 года. Среди его ролей — разведчик Александр Белов в «Щит и меч», Иван в «Печки-лавочки», дядя Вова в «Кин-дза-дза!», граф Петр Толстой в «Царевиче Алексее» и еще десятки известных киновоплощений.