Вучич: ЕС никогда не оказывал Сербии такую поддержку, как Украине

Президент Сербии Александр Вучич выразил недовольство ускоренным процессом вступления Украины в ЕС. Личным мнением политический лидер поделился в интервью для The Financial Times.

Киев подал заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, а уже спустя четыре месяца получил статус кандидата, тогда как Белграду пришлось ждать более четырех лет после начала переговоров о вступлении. В своих рассуждениях Вучич подчеркнул, что ничего не имеет конкретно против Украины, но некая предвзятость со стороны международной организации наталкивает на определенные размышления.

«Я ничего не имею против украинцев. Однако уровень поддержки Украины со стороны ЕС, предоставление ей статуса кандидата на вступление в союз в течение года с момента подачи заявки и, возможно, начало переговоров о членстве в следующем году, показывает уровень поддержки, которого у нас никогда не было», — заявил политик.

Отдельно Вучич подчеркнул, что задержка в принятии решения по судьбе Сербии не отражает реального положения дел, осуществляемых в стране. За последнее время она сумела превзойти Румынию и Болгарию по экономическим показателям в те времена, когда эти государства официально были зачислены в ЕС, но это все равно не служит аргументом для принимающих решение лиц.

Вучич отметил, что Белград слышал о планах его вступления в состав в 2025 году, но сейчас в Брюсселе просят подождать еще 5 лет. Теперь в Сербии опасаются, что скоро ЕС совсем не сможет приглашать новых участников.

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