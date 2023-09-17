На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 56 0

Экс-глава украинской администрации Херсонской области Лагута покончил с собой

На Украине сообщили о смерти экс-главы Херсонской администрации Лагуты

Фото: © РИА Новости

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По предварительным данным, бывший чиновник совершил самоубийство.

Ушел из жизни Геннадий Лагута — экс-глава подконтрольной Киеву части Херсонской области, занимавший пост до июля 2022 года. Об этом написал в Telegram назначенный Киевом нынешний глава военной областной администрации Александр Прокудин.

В то же время издание «Страна.ua» сообщило, что Лагута покончил с собой. По информации СМИ, экс-чиновника считали ответственным за переход части Херсонской области под контроль России. При этом официальных обвинений в этом Лагуте не предъявлялось.

Известно, что в феврале Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила бывшего чиновника в мошенничестве и подделке документов с целью присвоения служебного автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве покончил с собой заместитель начальника управления спецсвязи СБУ Дмитрий Бакаев. Тело офицера нашли на рабочем месте рядом с рапортом, в котором он написал об унижении чести и достоинства со стороны руководства ведомства.

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