Немцы требуют от Шольца не втягивать их страну в конфликт.

Проамериканская политика канцлера Олафа Шольца вызывает недовольстве все большего числа немцев. Десятки тысяч человек по всей Германии включаются в протестное движение.

Главные требования митингующих — прекратить финансировать преступный режим Зеленского и возобновить партнерство с Россией. С такими плакатами многие приходят на акции под лозунгом «Германия встает с колен».