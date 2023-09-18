Ботулизм из банки: санитарные врачи бьют тревогу
Домашние заготовки могут обернуться серьезными неприятностями со здоровьем
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
Домашние заготовки могут обернуться серьезными неприятностями со здоровьем.
Российские санитарные врачи бьют тревогу. Начался сезон дачных заготовок и массовой продажи таких домашних солений, и вместе с этим появился и риск отравлений. А самое страшное из них — ботулизм — это смертельно опасное заболевание, которое развивается после употребления некачественных консервов.
Среди симптомов — сильный жар, рвота, галлюцинации и даже потеря зрения. Причем, по прогнозам медиков, в ближайшее время статистика по таким отравлениям только ухудшится — корреспондент «Известий» Василий Михеев разобрался почему.
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