Ботулизм из банки: санитарные врачи бьют тревогу

Домашние заготовки могут обернуться серьезными неприятностями со здоровьем.

Российские санитарные врачи бьют тревогу. Начался сезон дачных заготовок и массовой продажи таких домашних солений, и вместе с этим появился и риск отравлений. А самое страшное из них — ботулизм — это смертельно опасное заболевание, которое развивается после употребления некачественных консервов.

Среди симптомов — сильный жар, рвота, галлюцинации и даже потеря зрения. Причем, по прогнозам медиков, в ближайшее время статистика по таким отравлениям только ухудшится — корреспондент «Известий» Василий Михеев разобрался почему.