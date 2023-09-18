В «Массандре» прошел Крымский Оперный Бал

А Крым в эти дни окунулся в роскошь минувших веков. Там прошел Оперный бал. Сотни туристов приехали, чтобы кружиться в вальсе на фоне старого замка под великую музыку. Среди пар почти не было профессиональных танцоров, это люди, которые просто поехали исполнять свою красивую мечту. Но вот подготовка потребовалась серьезная. Чего стоят только наряды! Корреспондент «Известий» Мери Бадунц окунулась в необыкновенную атмосферу.

Лучшие декорации для такого уникального вечера и не найти: старинное здание «Массандры», бескрайние крымские горы и теплый ветер бархатного сезона. Бал начинается.

Яркие разноцветные платья, строгие мужские костюмы. Едва солнце скрывается за горизонт, как площадь «Массандры» наполняется гостями. Самое яркое событие года уже второй раз подряд проходит на легендарном предприятии.

«Второй раз — это уже закономерность, а третий раз это будет уже надолго — замечательная последовательность. В наше непростое время очень дорого стоит хорошее настроение, и мы постараемся это хорошее настроение всем создать», — сказал генеральный директор АО ПАО «Массандра» Алексей Пугачев.

Крымский Оперный Бал — уникальный в своем роде проект. Оперные партии и балетные композиции исполняют профессиональные солисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара. Пары танцуют польку, вальс и полонез.

«Это новаторство, это совершенно новая идея. И сегодня она реализуется в новом воплощении, потому что мы поставили перед собой очень амбициозную цель объединить очень разножанровые и разной динамики произведения. Поэтому здесь и оперетты, и достаточно серьезные торжественные оперы», — отметила Екатерина Графодатская, руководитель проекта «Крымский Оперный Бал.»

На паркет может выйти любой желающий. Главное — соблюдать дресс-код и не пропускать репетиции. Одна из пар в прямом смысле попала с корабля на бал. Боялись опоздать, но успели к самому началу. Приехали из Москвы, репетировали долго.

«Как здорово: ты в этом платье под софиты с красивым кавалером выходишь и принимаешь в этом участие. Но как-то не складывалось до сей поры. В этом году друзья участвовали и была понятна концепция», — отметила участница бала Елизавета Щекина.

Супруги Новоселовы на балу уже шесть лет. По профессии оба юристы, обычное хобби переросло в семейную традицию.

«Чем интересно, сейчас бал современный. Он не исторический: мы в современных платьях, но тем не менее мы погружаемся в эпоху культуры, которая была принята тогда для людей. Поэтому старинный замок, музыка — что может быть прекраснее», — поделилась эмоциями участница бала Ирина Новоселова.

В танцевальной части участвуют около 85 пар. Кружатся под композиции из знаменитых балетов «Щелкунчик», «Корсар», «Эсмеральда», «Золушка».

«Во-первых, это наслаждение, во-вторых — женственность, в-третьих — история. Я считаю, что наше молодое поколение должно помнить историю. Когда я танцую, это переносит меня в XVIII, XIX, XVII век», — отметила участница бала Алиса Горшенина.

Те, кто здесь впервые, с трудом сдерживают эмоции.

«Я на самом деле в восторге. Безумно красивое место. Ребята очень постарались. Я когда вчера сюда на генеральной попала, я просто ходила: „Боже мой, мы в замке, Саша, мы в замке“. Это было очень здорово», — поделилась впечатлениями участница бала Полина Симонова.

«Это событие соответствует нашему бренду „Массандра“. У нас единые ценности, единая смысловая нагрузка. Это очень красиво. Такое классическое вино и классический репертуар сегодняшнего события. Мы очень совпадаем», — заметила начальник управления туризма и социально-культурного сервиса АО ПАО «Массандра» Елена Мирошник.

И такое сочетание можно увидеть только на легендарном предприятии. Бал в «Массандре» — это самое яркое событие осени, которое привлекает сотни туристов. В следующим году организаторы обещают расширить зрительный зал и пригласить зарубежных артистов.