Под Иркутском заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения

Мужчина провел в тюрьме 22 года, а теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы за побег.

В Иркутской области осужденный мужчина сбежал из колонии в день своего освобождения, после 22 лет заключения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний по региону.

«В настоящее время за то, что самовольно покинул место, где отбывал наказание, объявлен в розыск», — сказал собеседник агентства.

Мужчина был осужден за убийство и отбывал наказание в колонии-поселении в рабочем поселке Марково. Там правила не такие строгие, как в колониях общего режима.

Осужденные могли свободно передвигаться по территории, а также выходить за ее пределы под наблюдением. Теперь за побег мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

«Начало срока у него 2001 год, конец срока 2023-й. Был осужден за убийство. Сегодня должен был освободиться», — отметил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что осужденный за смертельное ДТП мужчина сбежал из колонии в Свердловской области.