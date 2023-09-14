Белый дом о расследовании по импичменту Байдену: «Это политический трюк»

Пресс-секретарь американского лидера Карин Жан-Пьер осудила республиканцев за их инициативу. Ее главным аргументом стала фраза: «Президент не сделал ничего плохого».

Расследование по импичменту президенту США Джо Байдену со стороны представителей республиканской партии необоснованно в связи с отсутствием доказательств нарушений с его стороны. Такое заявление в ходе регулярного брифинга сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщается в материале агентства Reuters. За время своего выступления перед журналистами она многократно повторила, что у потенциальных обвинителей нет доказательной базы, а глава государства «не сделал ничего плохого».

Как отметила Жан-Пьер, республиканцы не предоставили никаких улик против президента в ходе изучения финансовых операций его сына Хантера Байдена. Расследование, как известно, сосредоточено на поиске личной материальной выгоды Джо Байдена от деловых отношений наследника. Пресс-секретарь Белого дома предположила, что спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, ведущий республиканец в Вашингтоне, приказал провести расследование в ответ на давление со стороны крайне правых законодателей-республиканцев, в числе которых Марджори Тейлор-Грин.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер; www.globallookpress.com / Annabelle Gordon — CNP

«Это политический трюк… Они провели весь год, расследуя действия президента. Именно этим они занимались весь год, и пришли без каких-либо доказательств. Никаких доказательств того, что он сделал что-то не так. Это то, что мы слышали от них снова и снова целый год. И это потому, что президент не сделал ничего плохого», — сказала Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря Байдена, которая в течение всего брифинга резко реагировала на связанные с импичментом вопросы журналистов, республиканцы, проводя свои изыскания, упражняются в методиках устранения неугодного президента нелегитимным способом. Она сказала, что ситуация выглядит как политическое преследование, а не борьба за правду.

Кевин Маккарти объявил об официальном расследовании по делу об импичменте во вторник, заявив на пресс-конференции, что республиканцы Палаты представителей «обнаружили серьезные и заслуживающие доверия обвинения в адрес президента Байдена». Он отметил, что главу государства подозревают в злоупотреблении властью и коррупции, ссылаясь на зарубежные деловые операции его семьи.

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