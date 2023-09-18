Российские военные оставили ВСУ без британских ракет Storm Shadow
ВС РФ нанесли удар по местам хранения британских ракет Storm Shadow на Украине
Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency
Удар достиг целей.
В ночь с 17 на 18 сентября российские военные нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
Также в ходе атаки были поражены центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
«Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — заключили в ходе брифинга.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
- 18 сент
- «Борьба за мирное небо»: Собянин рассказал о помощи бойцам РФ на передовой
- 18 сент
- «Вряд ли»: Песков ответил на слова Шольца о выводе ВС РФ из Украины
- 18 сент
- «Сами себя пытаются надуть»: солист группы «Чайф» высказался о сбежавших звездах
- 18 сент
- Зачистка продолжается: на Украине уволили всех заместителей главы Минобороны
- 18 сент
- В Запорожской области предложили поднять вопрос о деоккупации ГДР
- 18 сент
- Ситуация накаляется: в Германии планируют поставки ракет Taurus на нужды ВСУ
- 18 сент
- «Доведенные до отчаяния»: элитные войска ВСУ потребовали отхода с передовой
- 18 сент
- «Так много за ничтожный результат»: Маск в пух и прах разнес контрнаступление ВСУ
- 18 сент
- «Темпы незначительные»: Зеленский признал провал контрнаступления
- 18 сент
- «От лукавого»: почему попытки Зеленского манипулировать миром обречены на провал
Читайте также
72%
0.47 103.04
-0.19
Нашли ошибку?