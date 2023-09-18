Видимые достижения: как прошла инаугурация Сергея Собянина

Москва, как и положено столице, стала примером для всех российских городов. Именно она задает стандарты в различных отраслях и направлениях. Будь это развитие транспортной системы, создание комфортной среды или применение новейших технологий. Это подчеркнул Владимир Путин на церемонии инаугурации Сергея Собянина. Москвичи поддерживают прорывные темпы развития города. Свидетельство тому, колоссальная поддержка мэра на выборах. Корреспондент «Известий» Виктор Синеок расскажет обо всем подробнее.

Здесь, как и во всем, что происходит в Москве, главное — организация. Зал с приглашенными заранее поделили на сектора, словно на классы. Людей ведут за табличкой «3Б», рядом «1А» и «2А» собирают около сцены. Простая и понятная логистика, внимательно подобранное место.

Большой зал Зарядье — один из лучших в стране — предназначен для совершенно разных форматов. Вступление в должность мера Москвы в том числе. Это одно из немногих мероприятий, где гости стоят.

Под общие аплодисменты Сергей Собянин тоже появился в зале. Эти несколько мгновений он бывший мэр и мэр избранный. Видно, что он волнуется. Пожал всем руки, встал на место, поправил еще раз пиджак. В зале тем временем некоторые гости нервничали еще больше и теребили в руках пригласительный. За нового мера отдали голоса больше 76% проголосовавших. Один из избирателей церемонию и начал.

«Среди видимых достижений — их много — но среди видимых, значимых, понятных для каждого человека — это по-настоящему прорывная модернизация транспортной системы. Имею в виду, прежде всего, общественный транспорт. Его удобство, доступность и скорость уже по достоинству оценили жители всего столичного региона, да и все, кто приезжает в Москву», — сказал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин неоднократно лично осматривал участки быстрорастущей транспортной инфраструктуры Москвы. Все лето и начало осени президента приглашали на открытие веток МЦД, скоростных трасс и веток метрополитена. Недавно показали и совсем новое — речные электрические суда. Это один из принципов мэрии — сделать общественный транспорт особенным. Народная артистка Надежда Бабкина признается — даже ее в метро удалось заманить.

«Я объявляла станцию Комсомольская, поэтому, друзья мои, я принципиально спустилась, проехала, слушала, как я звучу. Я говорю: «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Комсомольская», — сказала Надежда Бабкина.

Впрочем, это далеко не все, что сделано в Москве за последние годы. Перечисление полного списка заняло бы очень много времени, но церемония была короткой. Президент отметил работу в области цифровых технологий, экономики и создания технологического суверенитета, а главное — с Москвы берут пример другие регионы страны.

«Подчеркну, столица — и в этом ее особая роль — создает практики и стандарты, которые всегда интересны и полезны для всех территорий нашей страны. В 2014 году, мы это хорошо знаем, вы много сделали для крымчан и севастопольцев, и сегодня столица помогает налаживать нормальную жизнь в новых регионах России, взяв шефство над Донецком и Луганском», — сказал Путин.

Москва займется восстановлением инфраструктуры в этих городах и внедрением всего лучшего, что уже работает в столице. Планы на ближайшие пять лет куда амбициознее предыдущих.

«Город — это постоянное движение, движение таланта, энергии, мечты, и это, конечно, жизнь каждого человека с его сложностями, проблемами, вызовами», — заметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин прочитал короткую присягу, принял благословение от Патриарха Кирилла. Вся церемония заняла около получаса. Строго по-деловому. Лаконичность потом отдельно отмечали гости.

«Я очень рад, что мы живем в эпоху лаконизма. Без лишних пышных фраз, все максимально приближено к делу», — отметил народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

То есть обычный будний день в столице. Только начался с официальной церемонии. Но после все отправились на рабочие места, включая Собянина. Только небольшая группа задержалась, чтобы сделать несколько фотографий с должностным знаком мэра Москвы. Его специально для этого не спешили выносить из зала.

И новость последних минут. Правительство Москвы отправлено в отставку указом мэра столицы. Отдельными указами также уволены пресс-секретарь, префекты и первые заместители руководителей органов исполнительной власти. Решение носит плановый характер.