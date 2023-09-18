Путин продлил продовольственное эмбарго на 2024 год

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 30 0

Указ главы государства вступает в силу в день его подписания.

Путин продлил продовольственное эмбарго на 2024 год

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении ответных мер, в том числе продовольственного эмбарго, в отношении западных стран, вводивших антироссийские санкции. Текст документа был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения были внесены в указ «О применении отдельных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». Новым документом, подписанным президентом, эмбарго было продлено до 31 декабря 2024 года. Мера была мотивирована защитой национальных интересов страны.

Президент поручил кабмину проконтролировать осуществления реализации мер, а также разрешил при необходимости изменять положения в первом пункте указа.

Впервые указ был принят в августе 2014, после чего продлевался. Обновленный документ вступает в силу в день его подписания.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин продлил ограничения для «Газпрома» по закупкам газа.

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