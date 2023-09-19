Заблокировал движение: последствия происшествия с виадуком во Владивостоке
Грузовик во Владивостоке снес надземный переход
Фото, видео: 5-tv.ru
Грузовик полностью снес надземный переход.
Последствия серьезного ЧП еще только предстоит устранить в пригороде Владивостока — там самосвал на полном ходу протаранил наземный пешеходный переход. Кузов грузовика по какой-то причине был поднят, он-то и зацепил виадук.
Корреспондент «Известий» Евгений Подтергера выехал на место, чтобы лично оценить масштабы разрушений.
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