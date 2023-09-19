Звезда «Зачарованных» Шеннен Доэрти поведала о борьбе со смертельной болезнью

Актриса не смогла сдержать слез.

Звезда сериала «Зачарованные» Шеннен Доэрти рассказал о борьбе с раком мозга. На шокирующие откровения артистка решилась на мероприятии, посвященном сериалу «Беверли-Хиллз, 90210», передает издание Page Six.

Актриса призналась, что несколько лет боролась с раком молочной железы. Однако затем болезнь распространилась на мозг.

Говоря об этом, женщина не смогла сдержать слезы. Она поблагодарила поклонников за их поддержку. По словам звезды, ей уже удалили опухоль. Сейчас она проходит курс лучевой терапии.

«Я борюсь за свою жизнь каждый день. Я думаю, что могу называть себя великим человеком», — заявила Доэрти.

Шеннен Доэрти во время лучевой терапии. Фото: www.globallookpress.com / face to face

Также звезда рассказала о личной жизни. Некоторое время назад актриса развелась с фотографом Куртом Исваренко, с которым прожила в браке 11 лет.

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