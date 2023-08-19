Это от солнца? Врач назвал признаки смертельно опасных изменений родинок

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 23 0

Онколог Серяков предупредил о смертельно опасных изменениях родинок

Это от солнца? Врач назвал признаки смертельно опасных изменений родинок

Фото: www.globallookpress.com / Alessandra Sarti

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По словам специалиста, большинство родинок и родимых пятен доброкачественные, но за ними надо следить на протяжении всей жизни.

Родинки на теле человека — обычное явление, как и родимые пятна. Однако иногда они могут перерастать в меланому, то есть рак кожи. Об этом порталу радио Sputnik рассказал врач-онколог Александр Серяков.

По его словам, большая часть таких образований доброкачественная, но за ними необходимо следить на протяжении всей жизни. Серяков отмечает, что об опасности образования свидетельствуют увеличение выпуклости над кожей, а также возникновение язвы и выпадение волос рядом.

При возникновении симптомов, во избежание их трансформации в меланому, человеку следует обратиться к специалисту и совместно принять с ним решение о проведении хирургического вмешательства или иных способов лечения.

Ранее 5-tv.ru публиковал информацию от онколога Андрея Пылева, который рассказал, кому запрещено пользоваться солярием.

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