Что изменилось за шесть дней в стране? Ким Чен Ын вернулся домой

Глава КНДР тепло поприветствовал своих граждан.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) вернулся домой после шестидневного турне по России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

18 сентября специальный бронепоезд Ким Чен Ына проехал северокорейскую станцию Туманган. Глава государства тепло поприветствовал своих граждан по возвращении домой.

«Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын, завершив официальный дружественный визит в РФ, на рассвете 18 сентября проехал приграничную станцию „Туманган“. <…> Товарищ Ким Чен Ын проехал приграничную станцию „Хасан“ РФ и переехал через реку Туман. Он послал теплый привет возвращения любимому нашему народу», — сказано в заметке.

Кроме того, ее авторы подчеркнули, что лидер государства занимался в России развитием дружбы и сотрудничества между двумя странами, что помогло открыть новую главу в книге о товариществе держав.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ким Чен Ын пожелал российскому народу процветания и благополучия.