«Тревожная температура»: чем первые заморозки опасны для собак

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Василиса Власова
Василиса Власова 27 0

Низкие температуры и осадки — опасное комбо для животных.

Чем опасны первые заморозки для собак рассказал ветиринар

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Тема:
Погода

Ветеринар Шелякова: самая тревожная температура для собак — от 0 до -5 градусов

По словам ветеринара Михаила Шелякова, первые заморозки представляют для собак большую опасность, чем сильный мороз. Врач пояснил, что сырая погода с температурой около нуля, усиленная ветром и туманом, переносится животными тяжелее и заметно повышает риск циститов и других воспалений. Эксперт дал рекомендации в беседе с Life.ru.

«Когда нас спрашивают, при какой температуре животные не выживут на улице без подвалов или теплых укрытий, как ни странно, ответ звучит: от 0 до −5 градусов. Это самая тревожная температура», — рассказал эксперт.

Ветеринар подчеркнул, что оценивать опасность холода для собаки стоит только в комплексе с другими погодными факторами. Влажность, осадки и сила ветра напрямую влияют на самочувствие животного. При одной и той же температуре на ветру организм остывает гораздо быстрее, поэтому время прогулки необходимо сокращать с учетом этих условий.

В наших широтах ноль градусов редко бывает сухим. Почти всегда такую погоду сопровождают туман, мелкая морось и тяжелый влажный воздух. Такая погода мгновенно делает шерсть питомца мокрой, и даже самая роскошная «шуба» превращается в холодную мокрую накидку.

Сигналы переохлаждения у собаки: дрожь, заторможенность, замедление движений. Животное может принимать скрюченную позу, стремясь свернуться в клубок — аналогично тому, как мерзнет человек. При первых таких признаках выгул следует немедленно прекратить и вернуться домой. Мелкие породы остывают быстрее, но их можно взять на руки и донести до тепла; с крупными же питомцами это сделать сложнее.

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