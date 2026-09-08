«Ем все, что умещается в ладошку»: Станислав Дужников раскрыл секрет похудения

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Василиса Власова
Василиса Власова Эксклюзив 34 0

Звезда «Ворониных» избавился от 100 килограммов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Станислав Дужников рассказал, что похудел на 100 кг, уменьшив порции еды

Актер Станислав Дужников, известный по роли Лени в сериале «Воронины», поделился своими секретами похудения. А сбросил он около ста килограммов.

По его словам, важно ограничивать порции еды.

«Схема простая — все, что умещается в ладошку, можно съесть за один прием пищи», — рассказал актер в беседе с 5-tv.ru на премьере фильма Алексея Пиманова «Охота на императора».

Станислав признается, что никакие операции, уколы красоты или модные таблеток для похудения не помогают.

«Это все бесполезно, мертвому припарка. Я этим не пользуюсь, нет. Мне делали уколы, чтобы лучше работал обмен веществ. А касательно всех новомодных жиросжигающих средств — я бы не рекомендовал. Печень в фуагра превратиться просто», — отметил Дужников.

Актер также добавил, что важно добавлять физическую нагрузку на ежедневной основе. Подойдут любые вариации — от бега до велопрогулок.

«Спорт — обязательно, физкультура — обязательно. В этой профессии без этого никак. Если этого не делать, то сразу уходишь на скамейку запасных. Утренняя зарядка, пробежка, велосипедные прогулки — все, что угодно», — рассказал Станислав.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актриса Анастасия Денисова отказалась от образа «пышечки» и почему многие осуждают ее за потерю фактуры.

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